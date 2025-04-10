DEM Parti heyeti Beştepe'ye gidiyor: Görüşme bitince yazılı açıklama yapabiliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma ve kendini fesih çağrısıyla devam eden yeni çözüm sürecinde, bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13:30'da ağırlayacak.

Görüşmede, DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder olacak. Buldan ve Önder, DEM Parti İmralı heyetinde de yer almıştı.

"İlk defa bizimle görüş alışverişinde bulunacak"

DEM Parti heyeti, Beştepe'ye doğru saat 13:15 civarı yola çıktı. Heyette yer alan Önder ve Buldan Meclis bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada, "Pervin Başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, bundan sonrası için hem görüş ve önerilerini alacağız hem kendi görüş ve önerilerimizi paylaşacağız. Bundan sonra süreç çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir.

Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık herkes de öyle davrandı herkese minnetarız" ifadelerine yer verdi.

Pervin Buldan ise "Ben önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim, şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle ilk defa görüş alışverişinde bulunacak, biz de kendisini bilgilendireceğiz. Belki sonrasında yazılı bir açıklama yapabiliriz" dedi.

13 yıl sonra ilk temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son başbakanlık döneminde Kürt siyaset temsilcileriyle, 12 Haziran 2012’de, o dönem Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde buluşmuştu. Bugün yapılacak görüşme, Erdoğan’ın Kürt siyasetçilerle 13 yıl sonraki ilk teması olacak.