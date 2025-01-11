DEM Parti heyeti bugün Demirtaş ile görüşecek
DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından başlayan temasları devam ediyor. Siyasi partilere ziyaretlerini tamamlayan heyet, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek. Heyet yarın ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile bir görüşme yapacak.
Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyeti, hafta sonu eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.
Heyet bugün Demirtaş ile görüşecek
Heyet, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’la görüşecek.
Ziyaretin saat 13.00'de gerçekleşmesi planlanıyor.
2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
DEM Parti heyeti, Pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek.
Bu ziyaretin de yine saat 13:00'de gerçekleşmesi planlanıyor.