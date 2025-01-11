DEM Parti heyeti bugün Demirtaş ile görüşecek

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyeti, hafta sonu eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

Heyet bugün Demirtaş ile görüşecek

Heyet, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’la görüşecek.

Ziyaretin saat 13.00'de gerçekleşmesi planlanıyor.

2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DEM Parti heyeti, Pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek.

Bu ziyaretin de yine saat 13:00'de gerçekleşmesi planlanıyor.