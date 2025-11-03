  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidecek
Takip Et

DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidecek

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gidecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidecek
Takip Et

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gidecek.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşacağı bildirildi.

Buldan ve Sancar geçtiğimiz perşembe günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmede, süreçte gelinen son nokta ve atılması planlanan adımlar ele alınmıştı.

Heyet, son olarak 3 Ekim günü adaya gitmişti.

Konut kredisinde faizler 25 ayın en düşüğündeKonut kredisinde faizler 25 ayın en düşüğündeEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?Ekonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleriMeteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Gündem
İddia: Eski İYİ Parti milletvekili Koray Aydın CHP'ye geçiyor
İddia: Eski İYİ Parti milletvekili Koray Aydın CHP'ye geçiyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 3 Kasım mesajı: Tarihi bir dönemin açıldığı siyasi milattır
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 3 Kasım mesajı: Tarihi bir dönemin açıldığı siyasi milattır
Siber suçlara yönelik operasyon: 539 şüpheli yakalandı
Siber suçlara yönelik operasyon: 539 şüpheli yakalandı
Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?
Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?
Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi
Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi
TBB'den Kartalkaya yangını açıklaması: Tüm sorumlular yargılanmalı
TBB'den Kartalkaya yangını açıklaması: Tüm sorumlular yargılanmalı