DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesi Genel Merkez'de bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ardından başlayan süreçte, örgütün önümüzdeki günlerde silah bırakması bekleniyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde DEM Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

DEM Parti İmralı Heyetimiz, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Genel Merkezimizde Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.



Heyet dün İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgilendirme… pic.twitter.com/qjeZkPHIFt — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) July 7, 2025

Genel merkezde gerçekleştirilen toplantıya Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan katıldı. Heyet, dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye dair bilgilendirmede bulunurken, Erdoğan ile gerçekleştirilecek temaslara ilişkin de görüş alışverişi yaptı.

Kulislerde görüşmenin 9 Temmuz Çarşamba günü olacağı konuşuluyordu.

Dün DEM Parti İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan'ı ziyareti sonrası yapılan duyuruda, ziyaretin bugün gerçekleşeceği açıklandı. Erdoğan'ı ziyaret edecek isimler Pervin Buldan ve Mithat Sancar olarak duyuruldu.

Saat 15:00'te başlayacak görüşme basına kapalı olacak.