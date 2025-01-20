DEM Parti heyeti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve siyasi partilere ziyaretleriyle devam eden "barış süreci", yeni gelişmelerle devam ediyor.

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da ikinci kez görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda hangi isimlerin yer aldığı ise henüz açıklanmadı.

Ne olmuştu?

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle görüşmüştü.

DEM Parti heyeti daha sonra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.