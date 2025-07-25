DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol yer alıyor.

Öcalan'la görüşmeler ne zaman başladı?

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak 2025'te gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.

Üçüncü görüşme ise 7 kişilik heyet ile yapılmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol heyette yer almıştı.

27 Şubat 2025'teki ziyaretin ardından DEM Parti İmralı Heyeti, 17:00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenlemişti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, terör örgütü PKK'nın ömrünü tamamladığını belirtmişti.

21 Nisan’da yapılan dördüncü görüşmede ise DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan’la görüşmüştü.

12 Mayıs tarihinde de terör örgütü PKK fesih kongresi düzenlediğini duyurmuştu.

18 Mayıs'ta da Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, teröristbaşı Öcalan’la görüşmek için İmralı Adası'na gitmişti.

Terör örgütü PKK 11 Temmuz'da silahlarını imha etti

Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist 11 Temmuz'da Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı teröristler buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı teröristler ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.