DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan ile görüştü
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti. Heyet, parti yöneticileri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşuyor ve sabah 10.30’da görüşme için yola çıktı. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.
DEM Parti yazılı bir açıklama yapacak
Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmenin detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DEM Parti yetkilileri, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yarın yazılı bir açıklama yayımlayacaklarını duyurdu.