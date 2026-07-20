DEM Parti heyeti İmralı'da döndü: Öcalan'la görüşme 5 saat sürdü

DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, "çerçeve yasa" başlığıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Abdullah Öcalan ile görüştü. Yaklaşık 5 saat devam eden temasın ardından heyet İmralı Adası'ndan ayrıldı.

Gündemde çerçeve yasa vardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasıyla devam eden süreçte, bir yılı aşkın süredir "kök yasa" ve "çerçeve yasa" olarak adlandırılan düzenlemenin hazırlanması bekleniyor.

Bayram sonrası açıklaması yapılmıştı

Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, "Bayram sonrası yasa taslağını Öcalan'a götüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra ise yasa taslağının yazılı olarak sunulmadığına ilişkin peş peşe açıklamalar yapılmıştı.

Siyasi temaslar sürüyor

İmralı Heyeti ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 15 Temmuz akşamında yoğun gündem ve planlamalara rağmen bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yasa taslağının Meclis'e sunulmasından önce siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşeceğini açıklamıştı.

Taslağın bu hafta açıklanması bekleniyor

"Kök yasa" ve "çerçeve yasa" kapsamında hazırlanan düzenlemeye ilişkin taslağın hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiği belirtildi.