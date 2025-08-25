DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
DEM Parti İmralı Heyeti'nin, bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası'na gitmesi bekleniyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Terörsüz Türkiye sürecinde bir süredir İmralı ziyaretleri yapılmıyordu.
Bu hafta sürece ilişkin yasal düzenlemeler gündemdeyken, DEM Parti İmralı Heyeti İmralı'ya gidecek.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşecek.
Gündem