Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gitti.

DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

Heyetin ziyareti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulması ardından yapılan ilk görüşme olacak.

Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol ile birlikte DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da dahil olduğu İmralı Heyeti, 6 Temmuz'da İmralı Adası'na giderek bir görüşme gerçekleştirdi.

İmralı Heyeti, son görüşmeyi ise 25 Temmuz’da gerçekleştirdi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın, heyete komisyonun faaliyetleri ve silah bırakma sürecine ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

