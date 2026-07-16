DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Devlet Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemelerin masaya yatrılması bekleniyor.

İmralı Heyeti ile AK Parti görüşmesinde yeni süreç masaya yatırılmıştı

Diğer taraftan İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler ile sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alındığı belirtilmişti.

Görüşme, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının ardından gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Süreç nasıl işleyecek?

Çerçeve yasa Meclis'ten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır." yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olarak ise Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.

Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.