  3. DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek: Tarih netleşti
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan ile görüşeceğini açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak ve İmralı Adası’nda PKK lideri Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Heyet son olarak 28 Ağustos 2025'te Öcalan ile görüşmüştü. Son görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyon sonrası yapılan ilk görüşme olarak kayda geçmişti.

