DEM Parti heyeti, TESK'i ziyaret etti!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki parti heyeti, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nu (TESK) ziyaret etti. Görüşmede, güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

DEM Parti'nin ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, MYK üyelerimiz Saruhan Oluç ve Öztürk Türkdoğan’dan oluşan heyetimiz Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında TESK’i ziyaret etti. Heyetimizin TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve yöneticileri ile yaptığı görüşmede, bölgesel ve güncel siyasi gelişmeler ele alınarak, süreçte gelinen aşamaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu."