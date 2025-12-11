DEM Parti heyeti, yarın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek
DEM Parti heyeti, yarın 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecek.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yarın önemli bir görüşme yapılacak. DEM Parti’nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Görüşme saat 14:00'de başlayacak
Görüşmenin saat 14.00’te başlayacağı belirtildi. Heyetin, Bahçeli ile yapacağı buluşma öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da ziyaret edeceği aktarıldı.