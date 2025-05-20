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DEM Parti heyetinden CHP Genel Merkezi'ne ziyaret!

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Haber Merkezi
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DEM Parti heyetinden CHP Genel Merkezi'ne ziyaret!
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PKK’nin fesih ve silah bırakma kararının ardından siyasi parti ziyaretlerine başlayan DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere bugün CHP Genel Merkezi’ne gitti. Heyet, dün ise DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ni ziyaret etmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK'nin fesih kararı sonrası ilk kez dün İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Öcalan'ın mesajını aktarmıştı.

Terörist başı Öcalan, şunları söylemişti:

"Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."

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