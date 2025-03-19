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DEM Parti İBB’yi ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, MYK üyeleriyle birlikte yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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DEM Parti İBB’yi ziyaret edecek
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Örgütü’nde Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığında Olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren MYK ardından Tülay Hatimoğulları gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
 
Tülay Hatimoğulları, “Sabah operasyonla karşı karşıya olduğunuzu gördük. Bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber yüzü aşkın bir isim olduğunu, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını öğrendik. Bu durumu Nevruz alanında tepkimizi ortaya koyduk. MYK olağanüstü toplantıya çağırdık. Bu yaşanan süreci asla kabul etmediğimizi, yargı eliyle gerçekleşen bir siyasi darbe olduğunu bir kez daha çiziyoruz. Yarın benim de içinde bulunduğum MYK üyelerimiz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edeceğiz” dedi. 

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