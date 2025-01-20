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DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için bugün başvuru yapacak

DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacak.

Haber Merkezi
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DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için bugün başvuru yapacak
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DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyetin ikinci görüşme için yapacağı başvuruya kısa süre içinde yanıt beklendiğine yer verildi.

DEM Parti Heyeti, 28 Aralık'ta İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. O görüşmeye Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı.

İkinci İmralı ziyaretinde heyete Ahmet Türk'ün de katılması bekleniyor.

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, Cuma günü yapılan açıklamada ise görüşmelerin "umut verici" olduğuna yer verilmişti.

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