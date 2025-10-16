DEM Parti ilçe binasına saldırı gerçekleşti

  1. Ekonomim
Mersin Toroslar’da DEM Parti İlçe Örgütü binasına taşlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda binada bulunanlar yaralanmazken, binanın camları kırıldı.

Mersin’de DEM Parti Toroslar İlçe Örgütü binasına, gece saatlerinde taşlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda binada bulunanlar yaralanmazken, binanın camlarının kırıldığı bildirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayın ardından mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine güvenlik güçleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Şüphelinin Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve gözaltına alındığı belirtildi.

