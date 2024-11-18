DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Esenyurt Dem Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü binasına polis tarafından baskın düzenlendi. Eş başkanlar Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan ifadeye çağrılmıştı.
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