DEM Parti ile CHP’den İstanbul ziyareti sonrası ortak mesaj

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisini ziyaret etti.

Tuncer Bakırhan görüşme sonrasında açıklamalrda bulundu

"Bu sadece bir nezaket ziyareti değil. Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı aslında ortak bir irade göstermenin de ziyaretidir. İktidar bu tür uygulamalardan vazgeçmelidir. Seçilmiş iradeyle, delegelerle uğraşmaktan vazgeçmelidir" diyen Bakırhan, diye konuştu. "Seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmelidir. Olmazsa olmaz, en önemli koşullardan birisi budur. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkeyi demokrasiye, düzlüğe çıkarma mücadelesine devam ettireceğiz."

Özgür Özel ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu

"Büyük bir hukuksuzluğun, büyük bir saldırının karşısındayız. Suçumuz ne diye bakarsak, kaybetmeyi kabullenmiyoruz. Bu bina, kazanan bir binaya dönüştü. Bu bina, İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında en büyük zaferi kazandı. İstanbul'u kazananın Türkiye'yi kazanacağı gerçeğiyle birlikte bu bina hedef haline geldi.

Sokaklarımı karıştıracaksınız! Erdoğan diyor ki 'Kimseye sokağı karıştırmasına izin vermeyiz.' Bizim niyetimiz sokağa karıştırmak falan değil, haneye tecavüze mani olmak! Buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafaadır.

Binanın tapusu bizde, Genel Merkez'de... Burası Genel Merkez Çalışma Ofisi'dir, İl Başkanlığı iki katlı bir binanın boş ikinci katıdır. Elbette burasını kayyuma vermeyeceğiz. Bugün de çalışmamızı yaptık, yarın geldiğimizde de çalışmamızı yapacağız. Buna karşı İstanbul Valisi 3 gün sonunda Ankara'ya yazdı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Girseler, burada Genel Merkezin olmasını istemediği kimse olmaz.

"Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar"

Dimdik ayaktayız, buradayız, bundan sonra bu süreçleri en büyük kararlılıkla, titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar. Bizi süreçte kendileri için tehdit olan bir siyasi parti olmaktan çıkarıp iktidar umudu olmayan bir siyasi partiye dönüştüremezler. Partinin aldığı tarihsel tutarlılık içinde doğru kararlarla ortaya koyduğu iradeyi böyle yaparak sakatlayıp kendilerince CHP'yi süreçlerin dışına atmayı çalıştıklarının farkındayız. CHP olması gereken yerde duracak, konuşması gereken yerde konuşacak, mücadele etmesi gereken yerde mücadele edecek."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen Özel, şunları söyledi:

"Bu bina, İstanbul İl Başkanlığı ise bu binaya niye vatandaş üye olmak için kayda gelemiyor? Ya da bir üye niye aidat ödemek için içeri giremiyor? Burayı il başkanlığı tutuyoruz diyorlar. Siyasi partilerin faaliyetlerinin bu şekilde kısıtlanması mümkün değil. Buraya gelecek aidat ödeyecek. Buraya gelecek yeni üye kaydı yapacak. Bu bina il başkanlığı değilse, bizim çalışma ofisimizse bu binada sizin ne işiniz var? Bana sormadan evime nasıl giriyorsunuz? Evime nasıl zorunlu ikamet veriyorsunuz birileri için? Bu burada duracak diyorsunuz. O yüzden İçişleri Bakanlığı bu soruya yanıt veremez. Bu çelişkiyi sürdüremez. Tarihe bu utançla geçemez. Bu bina il başkanlığıysa isteyen her üye buraya girer. Her vatandaş gelir. Ben üye kaydedeceğim sana karşı. Örgütleniyorum. Benim en önemli görevim bu. Yok burası il başkanlığı değil diyorsam il başkanlığının adresini göster oraya gitsinler. Evimden de çık. Şu an için seni istemiyorum. Randevu istersen çay içmeye gelebilirsin. Ali Yerlikaya'ya söylüyorum."