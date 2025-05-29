DEM Parti, İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” çağrısı ve ardından PKK’nın silah bırakma ile kendini feshetme yönündeki açıklaması, ülkede yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu gelişmeler doğrultusunda DEM Parti, siyasi temaslarını artırarak sürece aktif şekilde dahil oldu.

Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma ve fesih çağrısının ardından gerçekleştirilen kongrede PKK, bu çağrıya olumlu yanıt vererek kararını kamuoyuna duyurdu. Gelişmelerin ardından İmralı Cezaevi’nde Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, siyasi partilerle gerçekleştirdiği temasların üçüncü turuna geçtiğimiz günlerde resmen başladı.

DEM Parti Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etme kararı aldı

Gerçek Gündem'in haberine göre, bu kapsamda daha önce AK Parti, MHP, CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile temaslarda bulunan DEM Parti, dikkat çeken bir adım atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etme kararı aldı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’yla bayram sonrasında bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.