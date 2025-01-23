DEM Parti İmralı heyeti 13.30'da yazılı açıklama yapacak
İmralı Heyeti'nin ikinci ziyaretinin ardından, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kişisel imzasını taşıyan tek sayfalık bir açıklama saat 13:30'da kamuoyuna duyurulacak. Bu açıklama, önceki açıklamalardan farklı olarak doğrudan Öcalan’ın kendi imzasını içerecek.
DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dün yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama bugün saat 13.00’te kamuoyuna sunulacak.
DEM Parti İmralı'ya 2'nci kez gitti
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün İmralı'ya 2'nci kez gitti. Önder ve Buldan'ın İmralı'daki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından heyet İmralı Adası'ndan ayrıldı. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.