DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

İmralı Adası'na doğru yola çıkan heyette DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Son görüşme 2 Ağustos'ta gerçekleşmişti

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile son olarak 2 Ağustos'ta bir araya gelmişti. Heyet ziyaretin ertesi günü Öcalan'ın mesajını paylaşmıştı.

Heyetin aktardığına göre, Öcalan, "Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir" ifadelerini kullanarak çerçeve yasaya işaret etmişti.