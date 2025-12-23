DEM Parti İmralı heyeti Adalet Bakanı Tunç ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u saat 10:30'da, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da saat 12:30'da makamlarında ziyaret edecek.

Heyet; TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol'dan oluşuyor.

Heyet, 20 Aralık'ta siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile TBMM'de bir araya gelmişti.

Mithat Sancar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı, TBMM Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz" demişti.

DEM Parti İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman bir araya geleceği henüz bilinmiyor.

Heyet şu ana kadar DEVA, MHP, Gelecek Partisi, TİP, CHP ve EMEP'i ziyaret etmişti.

DEM Parti yeni süreçte ne istiyor?

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak yasal düzenlemeler merakla bekleniyor.

DEM Parti süreci "tarihi bir fırsat" olarak görüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre partinin Meclis Başkanlığı'na ilettiği raporunda, terör örgütü PKK'nın feshi sonrası yeni dönemin "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" olarak tanımlandığı belirtiliyor, bu dönemin hukuki zemine kavuşturulması gerektiği vurgulanıyor.

Raporda; "Barış Yasası" çıkarılması, kayyum uygulamasının sona erdirilmesi, anadilde eğitimin önünün açılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının eksiksiz uygulanarak siyasi hükümlülerin tahliye edilmesi, "umut hakkı"nın teröristbaşı Abdullah Öcalan dahil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için yasal güvenceye bağlanması isteniyor.

AK Parti'nin raporunda ise MHP ve DEM Parti'nin önerisinde yer alan "umut hakkı"na ilişkin bir ifade yok.

Raporda, AİHM veya AYM kararlarına da atıf yapılmıyor.

AK Parti; yasal düzenleme aşamasına geçilmesini, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının resmi makamlarca "tespit ve teyidi" önkoşuluna dayandırmış; sadece "kendini fesheden örgütü" kapsayacak müstakil ve geçici bir yasa önermiş; raporunda CHP, DEM Parti ve MHP'nin raporlarında yer alan "kayyum uygulamasının kaldırılabileceğine" ilişkin net bir ifadeye yer vermemişti.

Meclis Genel Kurulu'na sunulacak rapor yazılacak

TBMM'de ağustos ayında çalışmaya başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni çözüm sürecine ilişkin toplumsal desteğin sağlanması ve sürecin hukuki altyapısının oluşturulması için kurulmuştu.

Komisyon, bu haftadan itibaren "çalışmalarını raporlaştırma" aşamasına geçti.

Komisyonda temsil edilen tüm siyasi partiler önerilerini Meclis Başkanlığı'na iletmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, grubu bulunan siyasi partilerden birer üyenin katılımıyla yapılan toplantıyla, tüm partilerin önerileri dikkate alınarak rapor yazımına başlandı.

Partilerin önerileri doğrultusunda hazırlanacak ortak rapor, Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak.

Öneriler ortak raporun ekleri olarak Meclis kayıtlarına girecek.