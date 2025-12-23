DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı'nı ziyaret etti: Yasal hazırlıkları görüştük

DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı'nda saat 10:30'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından DEM Parti Milletvekilleri Mithat Sancar ve Pervin Buldan kısa bir açıklama yaptı.

Atılacak yasal adımların önemine dikkat çeken Sancar, "Bu süreci adalet ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır" dedi.

"Yasal hazırlıkları görüştük"

Bakan Yılmaz Tunç ile hasta hükümlülerin durumunu ve terör örgütü PKK'nın silahsızlanma sürecinde çıkarılacak yasaları görüştüklerini belirten Buldan ise şöyle konuştu:

"Adalet Bakanı ile yaklaşık bir buçuk saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir hazırlık yapıldığını görüştük.

Cezaevinde yaşanan hak ihlalleri, infazı yakılan hükümlüler, hasta tutukluların durumu da gündeme geldi. Bununla ilgili görüş ve önerilerimizi de yaptık.

Kovid infaz eşitliği meselesinde de bizlere gelen talepleri ilettik. Sayın Adalet Bakanı'nın da bu konuda yapıcı yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde."

Açıklamanın ardından soru sormak isteyen basın mensuplarına yanıt vermeyen Buldan, "Soru-cevap almıyoruz arkadaşlar" dedi.

DEM Parti İmralı heyeti saat 12:30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.