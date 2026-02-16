DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Öcalan ile görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti’nin bugün Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Heyet, daha önce 17 Ocak’ta İmralı’da Öcalan’la bir araya gelmiş, ardından 11 Şubat’ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temaslarda bulunmuştu. Görüşmelerin, PKK ile bağlantılı gündem başlıkları çerçevesinde değerlendirildiği ifade ediliyor.

Süreçte kararlılık ve geniş uzlaşı vurgusu

İmralı Heyeti, 11 Şubat'ta AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer almıştı.

Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedilmiştir:

"Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi. Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz."