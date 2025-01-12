DEM Parti İmralı heyeti, cezaevindeki Figen Yüksekdağ ile görüşecek

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, dün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmişti.

Heyet bugün de Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek. Ziyaretin saat 13.00'da gerçekleşmesi planlanıyor.

Figen Yüksekdağ ile görüşmenin ardından DEM heyetinin önümüzdeki hafta Ankara'da bir basın açıklamasıyla, sürece dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Heyetin kısa süre içerisinde ikinci kez İmralı Adası'na giderek terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesi de planlanıyor. O ziyaretin ardından da gözler Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.