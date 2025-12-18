DEM Parti İmralı heyeti CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı Heyeti’nin siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP’ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Açıklamaya göre heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek.