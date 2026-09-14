DEM Parti İmralı Heyeti duyurdu: Öcalan'dan 'kurullar çalışmaya başlamalı' çağrısı

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DEM Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’nda 13 Eylül Pazar günü Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesinin ardından yazılı açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, görüşme ile ilgili bilgi notu geçildi ve Abdullah Öcalan’ın mesajı paylaşıldı.

Heyet, görüşmede, “Türkiye’nin içinde bulunduğu süreç, demokratik çözüm ve kalıcı barışın geliştirilmesi, sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımlar ve bölgesel gelişmelerin” ele alındığını aktardı.

Öcalan, mesajında şunları ifade etti:

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci, tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren bir aşamadadır.

Yasanın çıkmasından sonraki dönemde bu sorumluluk çerçevesinde karşılıklı pratik adımların atılması ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlaması büyük önem taşımaktadır.

Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder. Türkiye’nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır.

Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum.

Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci aynı zamanda Orta Doğu’daki tüm halkların ve inançların barış içinde, özgür ve eşit olarak bir arada yaşamasını hedeflemektedir.

Bölgedeki gelişmeler, sürecin hassas dengeler üzerinde işlediğini açıkça göstermektedir ve bunlar süreci doğrudan etkilemektedir.

Bu nedenle muhtemel provokasyonların boşa çıkarılması için bölgedeki sorunların diyalog ve müzakere temelinde ele alınması esas olmalıdır.

Rojava’da gerçekleşen olaylar da bu çerçevede değerlendirilmelidir."