DEM Parti İmralı heyeti Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti, yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek. İmralı heyetinin yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile planlanan görüşmesi ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla ertelendi.

DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti İmralı heyeti Davutoğlu ile yarın saat 10:00’da görüşecek. Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak.

Ayrıca DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti ve Adalet Bakanlığı'ndan görüşme için randevu talep etti.

Heyet, 12 Aralık Cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmüştü.

Bu ziyaretlerde heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer almıştı.