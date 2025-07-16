  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor
Takip Et

DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. DEM Parti heyeti sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor
Takip Et

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Bahçeli, heyeti TBMM'deki makam odasının kapısında karşıladı.

Heyet siyasi partilere dördüncü tur ziyaretini gerçekleştirirken Bahçeli’ye Celal Adan ve Feti Yıldız eşlik ediyor. Görüşme basına kapalı yapılıyor.

Önceki saatlerde Adalet Bakanı ile görüşüldü

DEM Parti heyeti sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. 

Heyette yer alan Pervin Buldan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün heyet olarak önemli görüşmelerimiz var. İlk görüşmemizi Adalet Bakanı Sayın Tunç ile gerçekleştirdik. Sayın Tunç’a bizi kabulü için teşekkür ediyoruz. Önemli bir ziyaret oldu. Süreci de hem hukuki anlamda hem de siyasal anlamda, süreç açısından gidiş yolu konusunda önemli bir görüşme yaptık” ifadelerini kullandı.

"Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü çok özel”

Buldan, “Sayın Bakanın da bu süreçte önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Kendisinin de bu süreçte önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade ettik. Kendisi de bu sürecin hukuki, yasal bir zeminde yürümesi için çalışacağını ifade etti” dedi.

Heyette bulunan Mithat Sancar ise açıklamasında, “Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü çok özel” değerlendirmesinde bulundu.

"Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?

Görüşmede Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna ise Pervin Buldan, “Her konu konuşuldu” yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Akın Gürlek' davasında karar: Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 8 ay hapis cezasıEkrem İmamoğlu'nun "Akın Gürlek' davasında karar: Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 8 ay hapis cezasıGündem
Gündem
Üyeliği askıya alınmıştı: Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen CHP'den istifa etti
Üyeliği askıya alınmıştı: Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen CHP'den istifa etti
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 ilde 130 torbacı yakalandı
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 ilde 130 torbacı yakalandı
Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz: Hukuki ve fiili sorumluluğu olmadığı bilirkişi raporlarıyla tespit edildi
Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz
İstanbul ve Tekirdağ'da esnafa haraç kabusu! Suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da esnafa haraç kabusu! Suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
Arnavutköy'de İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti
Arnavutköy'de İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti
TBMM 'terör' komisyonunun görev alanı ne olacak? AK Partili Güler açıkladı
TBMM 'terör' komisyonunun görev alanı ne olacak? AK Partili Güler açıkladı