  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın mesajını paylaştı
Takip Et

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın mesajını paylaştı

DEM Parti İmralı Heyeti, dün İmralı Adası’nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın mesajını paylaştı
Takip Et

Açıklamada, yaklaşık üç saat süren görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği ifade edilirken, Öcalan’ın sağlık durumunun iyi, moralinin ise yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

PKK elebaşı Öcalan, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."

Bakır fiyatları zayıflayan yuan ve talep baskısıyla gerilediBakır fiyatları zayıflayan yuan ve talep baskısıyla gerilediEmtia Haberleri

 

Bakan Kacır: 191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik yatırım alanına 5 bin 318 başvuru yapıldıBakan Kacır: 191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik yatırım alanına 5 bin 318 başvuru yapıldıEkonomi

 

Gündem
Avukatlık asgari ücret tarifesi 2026 (güncel); 1 dava için avukat kaç TL alır?
Avukatlık asgari ücret tarifesi 2026 (güncel); 1 dava için avukat kaç TL alır?
AJet uçağında korku dolu anlar: Çarpmaya hazır olun! (Video)
AJet uçağında korku dolu anlar: Çarpmaya hazır olun! (Video)
Güllü'nün ölümü için TÜBİTAK devreye girdi: Sesler analiz edilecek
Güllü'nün ölümü için TÜBİTAK devreye girdi: Sesler analiz edilecek
AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ne anlama geliyor?
AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ne anlama geliyor?
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalan şoför hayatını kaybetti
Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalan şoför hayatını kaybetti