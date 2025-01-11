DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüşüyor

DEM Parti İmralı Heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne Cezaevi'ne ulaştı.

DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’ndeki ziyaret ediyor.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'te oluşan heyet, bir araçla cezaevine girdi, girişte heyetten gazetecilere açıklama yapılmadı.

Selahattin Demirtaş ile görüşme başladı

Heyetin ilk görüşmesi bugün Edirne'de gerçekleştiriyor. Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’la bir araya geldi.

2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turu ve ziyaretlerinin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti, açıklamanın hafta sonu olmayacağını, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Figen Yüksekdağ’la da görüşülecek

DEM Parti heyeti, pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek. Bu ziyaretin de yarın saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turu ve ziyaretlerinin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. DEM Parti, açıklamanın hafta sonu olmayacağını, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

DEM Parti heyeti yeniden İmralı'ya gidecek

DEM Parti heyetinin kısa süre içerisinde İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor.

Heyetin süreci ana eksenleriyle Öcalan’a da aktarması bekleniyor.