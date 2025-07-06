DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

Altıncı kez görüşmek üzere sabah saatlerinde İmralı Adası'na yola çıkan heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Ziyaret için saat 10:00'da yola çıkıldığı öğrenildi. Heyet son olarak 18 Mayıs'ta İmralı Adası'na gitmişti.

Tarihi çağrı Bahçeli'den gelmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı.

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Teröristbaşı Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısına ek olarak gönderdiği "Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" notu da geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder tarafından okundu.

Tarihi açıklama ise 12 Mayıs tarihinde geldi. Terör örgütü PKK, silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini duyurarak hazırladığı bildiride, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.