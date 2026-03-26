DEM Parti İmralı heyeti, yarın Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidecek.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında görüşmeler sürüyor. DEM Parti heyeti, yarın İmralı Adası’na giderek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Son görüşme şubat ayında gerçekleşmişti

DEM Parti heyeti İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.