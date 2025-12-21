DEM Parti İmralı heyeti yarın Özgür Özel ve EMEP’i ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, siyasi parti ziyaretleri kapsamında yarın saat 12:00’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek. Heyet, saat 16:00’da da EMEP Genel Merkezi’ne gidecek.

İmralı heyeti dün TİP’i ve AK Parti’yi; geçen hafta içerisinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmişti.