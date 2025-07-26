DEM Parti İmralı heyetinden açıklama: Elebaşı Öcalan'dan silah bırakma törenine ilk yorum

Siyasi parti ziyaretlerini tamamlayan DEM Parti heyeti, dün terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti. Heyette; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Ziyaretin ardından heyetten yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada “11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı. Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti."