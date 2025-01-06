DEM Parti İmralı heyetinden AK Parti'ye ziyaret! Abdullah Güler'den açıklama geldi

DEM Parti İmralı heyeti TBMM'de siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Heyet, İmralı görüşmesinin detaylarını paylaşmak üzere AK Parti ile görüştü.

Heyet ilk olarak Gelecek Partisi'ni ziyaret etmişti. DEM Partili heyetini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler karşıladı. Görüşmeye, Özlem Zengin, Ömer Çelik ve Efgan Ala da katıldı.

Güler: Açıklama daha sonra yapılacak

İmralı heyeti TBMM de AK Parti grubunu ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dk sürdü. Görüşme sonrası AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmenin olumlu geçtiğini açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.

28 Aralık'ta DEM Parti'nin İmralı heyeti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyet terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile de görüşme yapılacak

Bu hafta DEM heyeti siyasi partilerle görüşmelerini gerçekleştiriyor. Görüşmeler yaklaşık 45 dakika sürüyor. İmralı'da yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını siyasi partilerle paylaşan DEM heyeti, sonrasında Saadet Partisi ile görüşecek. Yarın Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürecek.

Davutoğlu: Mesele geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiyesini inşa etmektir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile heyetteki Önder görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, “Geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiyesini inşa etmektir mesele… Ben ifade ettikleri hususlar için teşekkür ediyorum. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik, kanaatlerimizi paylaştık.” dedi. Türkiye’nin kendi iç yapısını tahkim etmesinin Suriye ve Irak’ta da barışçıl çözümlere büyük katkı sağlayacağını anlatan Davutoğlu, “İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler.” ifadesini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder: Hatimoğulları’nın sözleri bağlamından koparıldı

Davutoğlu’nun ardından gazeteciler Önder’e DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın son açıklaması soruldu.

Hatimoğulları, “Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı’da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir” demişti.

Önder bu sözlerin bağlamından koparıldığını söyledi. “Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif etmek değil barış sürecini. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Bu ülkeye getirecek bereketle tarif etmekten yanayız.” Diyen Önder, “Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin.” ifadesini kullandı.