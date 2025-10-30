DEM Parti İmralı Heyeti'nden Erdoğan görüşmesi öncesinde açıklama: Hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma

  1. Ekonomim
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi'yle yaptığı görüşmenin sürmesi sebebiyle görüşme 18:00'e ertelendi.

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün saat 18:00'de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi'yle yaptığı görüşmenin sürmesi sebebiyle DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi 17:30'dan saat 18:00'e ertelendi.

"İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak"

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mithat Sancar, görüşmeye ilişkin, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz."

Meclis Komisyonu üyelerinin İrlanda'ya gideceği yönündeki soruya Buldan, "Soru cevap yapmayalım diye düşündük. Başka zaman bu sorunuza cevap verelim" dedi.

