  3. DEM Parti İmralı Heyeti'nden Selahattin Demirtaş'a ziyaret
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek üzere Edirne'ye gittiği bildirildi.

Buldan ve Sancar’ın, gündemdeki son gelişmelere ilişkin olarak Demirtaş ile görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

