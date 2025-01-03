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DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu

DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu.

Haber Merkezi
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DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu
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DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van milletvekili Pervin Buldan ile Ahmet Türk’ten oluşan heyetin görüşme takvimi belli oldu.

Heyet 6 Ocak Pazartesi günü önce 11:00'de Gelecek Partisi’ne gidecek. Daha sonra 13.30'da AK Parti heyeti ile TBMM’de görüşecek. En son 15.30'da Saadet Partisi ile görüşecek.

7 Ocak’ta ise heyet 13.30'da DEVA Partisi ve 15.30'da Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.

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