DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van milletvekili Pervin Buldan ile Ahmet Türk’ten oluşan heyetin görüşme takvimi belli oldu.

Heyet 6 Ocak Pazartesi günü önce 11:00'de Gelecek Partisi’ne gidecek. Daha sonra 13.30'da AK Parti heyeti ile TBMM’de görüşecek. En son 15.30'da Saadet Partisi ile görüşecek.

7 Ocak’ta ise heyet 13.30'da DEVA Partisi ve 15.30'da Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.