DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan'la görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşme saat 14:00 civarında sona erdi.

Öcalan'ın çağrısı nerede paylaşılacak?

Dönüş yolundaki heyetin saat 17:00'de açıklama yapması bekleniyor. Bugün yapılacak açıklamada Öcalan'ın mesajı okunacak.

DEM Parti tarafından paylaşılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti’nin Sayın Öcalan ile görüştükten sonra bugün (27 Şubat Perşembe) saat 17:00’de Elit World (Taksim) Otel’de açıklama yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Heyet sabah saatlerine Öcalan ile görüşmek üzere yola çıkmıştı. Bugün yapılacak görüşmede, Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın avukatı Cengiz Çiçek, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.