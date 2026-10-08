DEM Parti İmralı Heyeti’nin turları devam ediyor: AK Parti ile görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti yönetimiyle görüştü. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın Efkan Ala, Abdullah Güler ve Ömer Çelik ile yaptığı basına kapalı görüşmede, sürecin mevcut durumu ve bundan sonraki adımlar ele alındı.
ANKARA(EKONOMİ)
DEM Parti İmralı Heyeti’nin siyasi parti ziyaretleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşen heyet, bugün AK Parti yönetimiyle bir araya geldi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.