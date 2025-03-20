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DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından DEM Parti, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek
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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasetçi ve gazetecilerin gözaltına alınması üzerine dün Diyarbakır'da olağanüstü toplandı.

DEM Parti, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

İBB Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltında tutuluyor. 87 kişi gözaltına alındıktan 28 saat sonra ifade vermeye başladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet bugün saat 14:00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçu iddiasıyla başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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