DEM Parti, İstanbul seçim bildirgesini açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul seçim bildirgesini Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Marmara Salonu’nda yaptığı toplantıyla açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; partinin İBB adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin açıkladığı seçim bildirgesinden ara başlıklar ve öne çıkan vaatler şöyle:

"Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz"

Bugün Sultangazi’de oturan Ayşe teyzenin evinin önündeki yola Ankara’daki Sarayda koltuğunda oturan bir memur karar veriyor. Mahallelerimizde, yaşam alanlarımızda söz hakkımız yok. DEM parti olarak yaşadığımız yeri biz yöneteceğiz diyoruz. Kuracağımız kent konseyleriyle, mahalle meclisleriyle Ankara’nın vesayetine karşı halkın yönetimi olacak, “yaşayan yönetecek” diyoruz. Demokratik Kitle Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ve bütün örgütlü kesimlerle İstanbul’u “tek adamlardan” kurtaracak, katılımcı, çoğulcu, yerinden ve doğrudan demokrasi anlayışıyla yöneteceğiz. Halkın kentin yönetim süreçlerinin her aşamasına katılımını sağlamak için köy, mahalle ve kent meclislerini, kent forumlarını, kadın ve gençlik meclislerini destekleyip yaygınlaştıracağız.

"İstanbul'u halkların ve inançların barış kenti yapacağız"

Toplumun kültürü, anadili, tarihi ve belleğini hedef alan asimilasyon rejimine ve unutturma politikalarına karşı bütün şehirde toplumsal hafızayı canlı tutacak ve gelecek nesillere aktaracak sistematik çalışmalar yapacağız. Halklar bahçesi İstanbul’da herkes kendi adıyla var olacak. İstanbul’da yaşayan her kültür, dil ve inanç İstanbul’un taşına, toprağına nakşedilecek. Kadıköy’e bir Celadet Ali Bedirxan Kütüphanesi çok yakışacak! Şişli’de Hrant Dink Barış Müzesi, Sancaktepe’de Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Merkezi, Esenyurt’ta bir Ahmedê Xanê parkı zenginliğimize zenginlik katacak. İstanbul’da her yıl halklar festivali yapacağız. Her halk her inanç kendi ritmiyle İstanbul’un müziğini daha da güzelleştirecek. Kürtçe ve talep edilen diğer anadillerde kreşler açacak İstanbul’da yaşayan halklara anadilinde hizmet imkânı sağlayacağız. Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlükleri kurarak Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Arapça, Lazca, Rumca ve farklı dillerin korunup geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Cami, Cemevi, Kilise ve Sinagog gibi ibadet merkezlerinin ihtiyacı olan belediye hizmetlerini ücretsiz şekilde sağlayacağız.

"İstanbul'u kadın kentine dönüştüreceğiz"

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme ile kadın odaklı politikalar geliştirecek, İstanbul’u kadın perspektifiyle yeniden şekillendireceğiz. Kadınların kentsel planlamanın bir parçası olduğu, kentsel hizmetlerden eşit yararlandığı, sosyal politikaların her kesimden kadın için ulaşılabilir olduğu bir anlayışı esas alacak, kadın dayanışmasını güçlendireceğiz. Kadına yönelik şiddet her geçen gün artarken kadın kazanımlarına göz diken erkek akıl, İstanbul Sözleşmesini feshetmiş, kadınların yaşamlarına kast eden uygulamaları teşvik etmiştir. Aileyi güçlendirme adı altında kadınları eve hapseden zihniyetle mücadele edecek, kadını özgürleştiren uygulamaları çoğaltacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarını aktifleştirecek, Kürtçe hizmetin de sağlandığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Danışma Merkezleri, Yaşam Evleri, 7/24 hizmet sunan Alo Şiddet Hatları oluşturacağız. 8 Mart ve 25 Kasım’da belediye bünyesinde çalışan kadınlara ücretsiz izin sağlayacak ve ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. Kadın kooperatiflerini destekleyecek, kadın emeğine dayalı pazarlar oluşturacağız. Kadın ihtiyaçlarını siyasetimizin merkezine koyarak daha önceki belediyelerimizde hayata geçirdiğimiz Kadın Politikaları Daire Başkanlıkları, Kadın İstihdam Merkezleri, Kız Öğrenci Yurtları ve Kreş uygulamalarını İstanbul’da da yaygınlaştıracağız!

"İstanbul'u depreme dirençli hale getireceğiz"

Depreme hazırlık adı altında yapılan hafıza kırımı ve iç göç anlmana gelen kentsel dönüşüm yerine yerinden dönüşümü esas alacağız. Istanbul’da mahallenin dokusunu bozmayacak ve toplumsal dayanışma ağlarına zarar vermeyecek dönüşümü gerçekleştireceğiz. Rant bölgelerini değil risk bölgelerini önceleyen bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Pahalı konutu değil ulaşılabilir, güvenli, depreme hazır konutu hedefleyen bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Depreme dayanıklı ekonomik konut projeleri ve afet daire birimleri kuracağız. Güçlendirme ve dönüştürme için maliyetine, karşılanabilir şartlarda bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Kentin alt ve üst yapısına ek yükler getirmek yerine, mevcut yükleri azaltacağız. Dünyada çok sayıda örneği olan kiralık sosyal konutlar inşa edeceğiz. Yerinden dönüşümün uygulanacağı yerlerde bütün toplumun birlikte karar süreçlerine katılacağı mekanizmaları oluşturacağız. Yerinde dönüşümü yaparken kenti betona boğmayıp sosyal alanlar ve yeşil alanlar oluşturacağız.

"Ulaşılabilir bir İstanbul'u birlikte inşa edeceğiz"

Ulaşımda raylı sistemlere öncelik tanıyarak kenti boydan boya bir ağ gibi kaplayan metro sistemlerini aşamalı olarak inşa edeceğiz. Raylı taşıma, deniz taşıması ve araç güzergâhlarını birbirine bağlayan bir ulaşım ağı oluşturacağız! Ulaşımda araç erişimine değil insan erişimine öncelik vereceğiz. İstanbul’da sayısı 4 milyona ulaşmış olan özel araç kullanımını değil toplu ulaşımı teşvik etmek için her türlü önlemi alacağız. Trafiğin özellikle yoğunlaştığı çok katlı büyük iş merkezlerinin, spor tesislerinin, hastanelerin, üniversitelerin bulunduğu merkezi duraklara geniş ve ucuz yeraltı otoparkları inşa edeceğiz. Kentin merkez bölgelerinde ve yakınlarında trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan mega projelerin yapılmasını engelleyeceğiz. Emeklilere, yaşlılara, öğrencilere ve engellilere uygulanan ulaşım indirimlerini arttırıp yaygınlaştıracağız. İş geliş gidiş saatlerinde toplu ulaşımlarda %50 oranında indirimlere gideceğiz. Akıllı şehircilik hizmeti vereceğiz. Mobil uygulamayla İstanbul’daki boş park yerlerini gösteren bir sistem kurarak insanları saatlerce park arama çilesinden kurtaracağız. Bisiklet yollarını arttırıp aktif ulaşım türlerini çoğaltacak ve yolların toplu ulaşım ile entegrasyonunu sağlayacağız. Yollardan uygun olanları motorlu araç, otobüs/metrobüs ve bisiklet yolu olmak üzere üç şerit haline getireceğiz. Metro seferlerini 7/24 aktif hale getirerek İstanbul’u 24 saat yaşayan bir İstanbul’a dönüştüreceğiz.

"İstanbul'da gençlerin DEM'i"

Gençlik meclisleri kurarak gençlerin şehirle ilgili kararlarda doğrudan söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Gençlik yerel demokrasi ile yeni yaşamı istanbul’da inşa edecek ve yerel yönetimin öznesi olacak. Gençlerin Gençlik Meclislerinde şehirle ilgili kararlara doğrudan katılımıyla söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre yurtlar inşa ederek barınma sorunlarını ücretsiz olarak çözeceğiz. Belediye yurtlarında sağlıklı ve doyurucu beslenme imkânı sağlayacak, çamaşırhane, kütüphane, kültür merkezi, spor salonu gibi yaşam alanları ücretsiz olacak. Gençliğin en büyük sorunlarından biri olan işsizliği önlemek için kalıcı istihdam alanları yaratacağız. Stajyer ve çırakların kölelik koşullarında çalıştırılmasını önleyici tedbirler alacağız. Gençlerin kendi ihtiyaçları temelinde beceri ve kapasitelerini geliştirerek üretime katılmaları ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli desteği sağlayacağız. İşsiz gençlerin su, gaz ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara daha ucuz erişmelerini sağlayacağız. Gençler arasında yaygın olan ve her geçen gün artan madde bağımlılığını önlemek için ailelere ve gençlere eğitimler vereceğiz. Bağımlı hale gelmiş gençler için psiko-sosyal destek merkezleri açacağız.

"İstanbul mutlu çocukların kenti olacak"

Çocuk politikalarını hayata geçirmek için belediyelerimizde Çocuk Politikaları Daire Başkanlığı kuracağız! Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak birimlerde; çocukların katılım hakkını öncelik vereceğiz, kendi yaşamları ve yaşam alanları üzerinde söz kurabilmelerine aracılık edeceğiz. Çocukların anadillerinde kültürel-sanatsal, bilimsel, sportif deneyimler yaşayabileceği, oyunlar oynayabileceği ve sosyalleşebileceği mekânların yaratılması için çocuklarla birlikte çocuk akademilerini hayata geçireceğiz. Çocuk yoksunlluğunu önleyici politikalar geliştireceğiz. Çocukların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme hakkına erişimini sağlamak için her mahalleye erişilebilir gıda bankaları kuracağız. Çocukların yeri sanayi ve fabrikalar değildir. Çocukların işçileştirilmesinin önüne geçeceğiz. Yerel yönetimin her aşamasında çocuklara duyarlı bütçelemeyi hayata geçireceğiz. Türkiye genelinde 9 yaşa kadar inen uyuşturucu bağımlılığına son vermek için etkin politikalar üreterek kapsamlı mücadele vereceğiz. Aileler ve çocuklar için farkındalık eğitimleri düzenleyeceğiz. 15 yaşına kadar tüm çocuklar için şehir içi ulaşımı ve kültürel etkinliklere katılımı ücretsiz hale getireceğiz. Dillerin çoğulluğunu esas alan kreşler açarak çocuklara tam gün hizmet vereceğiz. Ortak hafızanın yeni kuşaklara aktarımını sağlamak için çocuk oyunlarını, hikâye ve masalları derleyeceğiz. Çocukların derlenen bu materyallere erişimi için Masal Evleri/Oyun Evleri/Mala Çirokbêjan inşa edeceğiz.

"İstanbul sokakları tüm canlıların ortak mekanıdır"

Sokak hayvanlarına yönelik kötü muameleyi önleyeceğiz. İstanbul sokaklarında bir tek hayvanın zarar görmemesi için hayvan hakları savunucusu kurumlarla, meslek odaları ve hukukçularla işbirliği içerisinde olacak; her mahallede farkındalık eğitimleri düzen leyeceğiz. Hayvanları ölüme terk eden barınakları, hayvanat bahçelerini, yunus parklarını, hayvan üretimi ve satışı yapan konut ve işyerlerini kapatacağız. İstanbulda sokak hayvanları için bakım ve beslenme merkezleri kuracağız. Tüm sokak hayvanları için sokaklara besleme odakları ve suluklar yerleştirecek ve koruma amaçlı yasal uyarı tabela ve afişlerini yaygınlaştıracağız. Belediyelerimizde tam teşekküllü ve ücretsiz veterinerlik hizmeti vereceğiz. Hayvanları korkutan ve onlara zarar veren havai fişek kullanımını yasaklayacağız. Kış soğuklarına ve yaz sıcaklarına karşı geçici barınma alanları oluşturacağız.