  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman savcılığa ifade verecek
Takip Et

DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman savcılığa ifade verecek

DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman, hakkında çıkan gözaltı kararı sonrası ifadesini vermek üzere yarın Kars Savcılığı’na gidecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman savcılığa ifade verecek
Takip Et

DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman, tatil dönüşü memleketi Kars’a gitmek için Mersin Havalimanı’na geldiğinde hakkında gözaltı kararı bulunduğunu öğrendi. Derman, yarın Kars Savcılığı’na giderek ifadesini verecek.

Yarın savcılığa ifade vereceği öğrenildi

Arzu Savaş Derman daha sonra Kars’taki avukatları ile görüştü. Avukatları ile yapılan görüşme sonrası Arzu Savaş Derman’a 2 gün izin alındı. Derman’ın bugün aynı uçakla Kars’a geleceği ve yarın savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

Öte yandan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kars Belediye Başkan adayı da olan DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman’ın, DEM Partili Kağızman İlçe Belediyesine 25 Şubat 2025 tarihinde kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamalarda, sarf ettiği sözler nedeniyle ifadesinin alınacağı öğrenildi.

DSÖ: İsrail’in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğururDSÖ: İsrail’in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğururDünya

 

Demir cevheri fiyatları talepte iyileşmeyle yükseldiDemir cevheri fiyatları talepte iyileşmeyle yükseldiEmtia Haberleri

 

Gündem
Son dakika... İş insanı İnan Kıraç, yoğun bakıma kaldırıldı
Son dakika... İş insanı İnan Kıraç, yoğun bakıma kaldırıldı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı! Eski TBMM başkanları dinlenecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı!
179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?
179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor