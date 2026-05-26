DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı.

DEM Parti, “mutlak butlan” kararını kabul ettiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı. Bu kararla birlikte, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısının dörde yükseldiği ifade ediliyor.

DEM Parti, butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel'e desteğini açıklmıştı. Özgür Özel'e TBMM'deki makam odasındaki ilk ziyareti de DEM Parti yapmıştı.

DEM Parti bayramlaşma programını şöyle açıkladı:

09:25-09:40 MHP

10.15-10.30 Gelecek Partisi

11:00-11:15 DYP

12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi

12.30-12-45 AKP

13.30-13.45 Saadet Partisi

14:00-14:15 Anavatan Partisi

15.30-15.45 DEVA Partisi

İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de bu kararı almıştı. Böylece, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı dört oldu.