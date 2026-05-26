DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, “mutlak butlan” kararını kabul ettiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı.
DEM Parti, “mutlak butlan” kararını kabul ettiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı. Bu kararla birlikte, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısının dörde yükseldiği ifade ediliyor.
DEM Parti, butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel'e desteğini açıklmıştı. Özgür Özel'e TBMM'deki makam odasındaki ilk ziyareti de DEM Parti yapmıştı.
DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı.
DEM Parti bayramlaşma programını şöyle açıkladı:
09:25-09:40 MHP
10.15-10.30 Gelecek Partisi
11:00-11:15 DYP
12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi
12.30-12-45 AKP
13.30-13.45 Saadet Partisi
14:00-14:15 Anavatan Partisi
15.30-15.45 DEVA Partisi
İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de bu kararı almıştı. Böylece, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı dört oldu.