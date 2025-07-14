DEM Parti liderler turuna çıkıyor: Bahçeli ziyaret edilecek

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinin ardından siyasi temaslarını sürdürüyor. Parti heyeti, bu hafta siyasi parti turlarına başlıyor.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, ilk ziyaretini çarşamba günü (16 Temmuz) saat 12:00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yapacak. Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde olacak.

AK Parti ve MHP ziyareti ne zaman?

Aynı gün saat 14:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapılacak ziyaret, TBMM grup odasında gerçekleşecek.

Heyetin çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Ardından CHP ziyareti

Bir sonraki ziyaret ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile olacak. Ziyaret, 17 Temmuz Perşembe günü saat 13:00'te CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Telefonda görüşmüşlerdi

Terör örgütü PKK'nın silahları yakması sonrası, Devlet Bahçeli, Pervin Buldan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştimişti. Görüşmede, "Emeğiniz ve katkılarınız büyük, teşekkür ederim" dedi ve "Hayırlı olsun demek istedim" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca, "Yakın bir zamanda yüz yüze görüşme yapacağız, detayları o zaman konuşuruz" diye eklemişti.