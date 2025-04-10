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DEM Parti: Maden felaketleri kaza değil, göz göre göre cinayettir

DEM Parti, Ankara Çayırhan Maden Ocağı’nda meydana gelen göcüğe ilişkin "Maden ocaklarında yaşanan felaketler alınmayan önlemlerin sonucudur; kaza değil, ihmaller sonucu göz göre göre gelen cinayetlerdir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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DEM Parti: Maden felaketleri kaza değil, göz göre göre cinayettir
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DEM Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Çayırhan Maden Ocağı’nda meydana gelen göcüğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada maden ocağındaki patlamada 1’i ağır olmak üzere 13 işçinin yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Göz göre göre gelen cinayetlerdir"

"Yaralanan işçilere acil şifalar diliyoruz. Daha önceki katliamlardan da bildiğimiz üzere, maden ocaklarında yaşanan felaketler alınmayan önlemlerin sonucudur; kaza değil, ihmaller sonucu göz göre göre gelen cinayetlerdir. İşçileri değil, karı önceleyen bu düzen değişene kadar mücadelemiz sürecek.”

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