DEM Parti: Maden felaketleri kaza değil, göz göre göre cinayettir

DEM Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Çayırhan Maden Ocağı’nda meydana gelen göcüğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada maden ocağındaki patlamada 1’i ağır olmak üzere 13 işçinin yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Göz göre göre gelen cinayetlerdir"

"Yaralanan işçilere acil şifalar diliyoruz. Daha önceki katliamlardan da bildiğimiz üzere, maden ocaklarında yaşanan felaketler alınmayan önlemlerin sonucudur; kaza değil, ihmaller sonucu göz göre göre gelen cinayetlerdir. İşçileri değil, karı önceleyen bu düzen değişene kadar mücadelemiz sürecek.”