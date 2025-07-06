DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor
DEM Parti, son gelişmeleri MYK (Merkez Yürütme Kurulu) toplantısında değerlendirecek.
Türkiye'nin gündeminde CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlar ve terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı iddiaları var. DEM Parti bugün yapılacak toplantıda gündemdeki son gelişmeleri değerlendirecek.
DEM Parti MYK, ''Barış ve Demokratik Toplum Süreci''nde gelinen aşama ile belediyelere yönelik son operasyonları değerlendirmek üzere Genel Merkez'de toplanacak.
Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.